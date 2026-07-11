Fedrha Suriano propone dar seguimiento a promesas de campaña

Para conectar el ámbito electoral con el sistema de planeación, presupuesto y evaluación del desempeño, mediante un engranaje normativo integral que permita transformar los compromisos de campaña en parámetros verificables de gestión pública, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla.

La propuesta de la legisladora considera que los municipios alineen sus metas institucionales con las propuestas y compromisos registrados por quien encabezó la planilla ganadora en la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

En la iniciativa se indica que, en cada proceso electoral, las personas depositan en determinadas candidaturas la responsabilidad de conducir los asuntos públicos, administrar recursos colectivos y tomar decisiones que impactarán directamente en su calidad de vida. Sin embargo, la ciudadanía no cuenta con parámetros objetivos para evaluar el cumplimiento de los compromisos.

Por lo anterior, la propuesta de la legisladora establece que los programas presupuestarios de los municipios deben tener una alineación obligatoria de sus metas institucionales con las propuestas y compromisos registrados por quien encabezó la planilla ganadora en la plataforma oficial “Candidatas y Candidatos, Conóceles” del órgano electoral local, vinculándolas a los indicadores de desempeño.

De forma complementaria, se propone considerar como atribución permanente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado la implementación, administración, actualización y operación continua del sistema digital “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

“Con ello se garantiza la conservación, trazabilidad, publicidad y disponibilidad permanente de la información registrada por las candidaturas, otorgando certeza jurídica respecto de los compromisos asumidos bajo protesta de decir verdad durante el proceso electoral. De esta manera, las propuestas de campaña dejan de ser únicamente un ejercicio informativo para convertirse en una referencia objetiva susceptible de seguimiento institucional”, indica la propuesta de la diputada Fedrha Suriano.

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