Floricel González busca reconocer y proteger la labor docente

A nombre de las integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, la diputada Floricel González Méndez presentó una iniciativa para fortalecer la dignidad, protección y revalorización del magisterio poblano, mediante la adición del artículo 94 Bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla.

La propuesta surgió con motivo de la realización del Foro “Dignidad y Protección Docente. Revalorización del Magisterio Poblano en el Proceso Educativo”, un ejercicio que reunió a más de 220 maestras y maestros de manera presencial y mil 256 a través de plataformas digitales, además de autoridades educativas, representantes sindicales, especialistas y comunidad docente, cuyas aportaciones fueron fundamentales para construir una iniciativa cercana a las necesidades reales.

La iniciativa incorpora mecanismos de prevención, atención y acompañamiento para proteger la dignidad, integridad, salud mental y desempeño de las y los docentes, fortaleciendo además el respaldo institucional mediante orientación jurídica, apoyo administrativo y atención psicoemocional.

Durante la presentación de la propuesta, la diputada presidenta de la Comisión de Educación afirmó que “la dignidad docente no se presume en discursos; se honra con respeto, se sostiene con hechos y se responde con justicia educativa”, pues respaldar a quienes educan significa fortalecer la escuela, la convivencia y el futuro de las nuevas generaciones.

Floricel González destacó su convicción de que las maestras y los maestros no solo transmiten conocimientos; también forman valores, acompañan a las familias y contribuyen todos los días a construir el futuro de Puebla.

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