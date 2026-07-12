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Miguel Márquez impulsa jornada de salud en Huauchinango

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Foto: Congreso de Puebla.

Como parte de su trabajo de gestión, el diputado Miguel Márquez Ríos impulsó la realización de una Jornada de Salud en la colonia 5 de Mayo, perteneciente al municipio de Huauchinango, para acercar de manera gratuita servicios médicos preventivos, orientación en salud y atención para perros y gatos, en beneficio de las familias.

La jornada fue posible gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria 01 y la asociación Perruskis, reafirmando el compromiso de acercar servicios que contribuyan al bienestar de la población.

En su mensaje, el diputado Miguel Márquez Ríos reiteró que continuará gestionando acciones y programas que respondan a las necesidades de la gente, convencido de que la salud es un derecho que debe llegar a cada colonia y comunidad del distrito 02.

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