Miguel Márquez impulsa jornada de salud en Huauchinango

Como parte de su trabajo de gestión, el diputado Miguel Márquez Ríos impulsó la realización de una Jornada de Salud en la colonia 5 de Mayo, perteneciente al municipio de Huauchinango, para acercar de manera gratuita servicios médicos preventivos, orientación en salud y atención para perros y gatos, en beneficio de las familias.

La jornada fue posible gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria 01 y la asociación Perruskis, reafirmando el compromiso de acercar servicios que contribuyan al bienestar de la población.

En su mensaje, el diputado Miguel Márquez Ríos reiteró que continuará gestionando acciones y programas que respondan a las necesidades de la gente, convencido de que la salud es un derecho que debe llegar a cada colonia y comunidad del distrito 02.

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