Puebla realiza etapa estatal del Mundialito Mujeres LIBRE 2026

La titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, Yadira Lira Navarro, recibió a ocho equipos procedentes de distintos municipios y comunidades del estado que participaron en la etapa estatal del Mundialito Mujeres LIBRE 2026. La justa tuvo como sede el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), en la capital poblana, donde el representativo de San Sebastián de Aparicio se coronó campeón y representará a la entidad en la fase regional.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, promueve el acceso al deporte, la convivencia comunitaria y la creación de redes de apoyo. Las futbolistas realizaron su registro a través de los Centros LIBRE, cuyo nombre simboliza Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación.

En la primera ronda se enfrentaron las escuadras de Acajete y Tlaola; Zacatlán y Nopalucan; Tlacotepec y San Sebastián de Aparicio; así como Tehuacán y Santo Tomás Chautla. Estos encuentros marcaron el inicio de la fase clasificatoria.

Tras una jornada de intensa competencia, el representativo de San Sebastián de Aparicio se impuso a Nopalucan en la gran final para proclamarse campeón y obtener el pase a la etapa regional, que se llevará a cabo entre los meses de agosto y septiembre.

La titular de la dependencia, acompañada por la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela “La Bonita” Sánchez, y por la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán, reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo de las participantes. Asimismo, destacó que la práctica deportiva fortalece la confianza, favorece el bienestar integral y amplía las oportunidades de participación y desarrollo para las poblanas.

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