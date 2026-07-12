Incendio en bar de Bangkok deja 27 muertos y 18 heridos

Un incendio registrado en un bar de Bangkok, Tailandia, dejó al menos 27 personas muertas y 18 heridas durante la madrugada del lunes, informaron autoridades locales.

El siniestro ocurrió antes de la medianoche en una cervecería ubicada en Na Padprao, al norte de la capital, donde los bomberos controlaron las llamas alrededor de las 00:26.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió al sitio para supervisar las labores y confirmó la cifra de fallecidos, además de reportar varias personas heridas.

Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, informó que de los lesionados, ocho se encuentran en estado grave, mientras continúan las investigaciones.

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A su vez, las autoridades tailandesas señalaron que trabajan en la recopilación de información para identificar a las víctimas del incendio ocurrido en el establecimiento nocturno.

Asimismo, el gobernador indicó que se realizan inspecciones al inmueble, principalmente en las áreas interiores y las rutas de evacuación utilizadas durante la emergencia.

No obstante, un análisis preliminar reveló que la salida de evacuación pudo verse obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos colocados en el establecimiento.

El incendio ocurre después de otro gran siniestro registrado en una discoteca tailandesa en 2022, que dejó 15 muertos y 37 heridos; el dueño fue acusado de negligencia.

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