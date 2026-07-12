Beca Gertrudis Bocanegra llegará a universidades públicas de Zacatecas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Beca Gertrudis Bocanegra será otorgada a estudiantes de universidades públicas de Zacatecas; con ello, se amplia el apoyo educativo hasta nivel superior.

El nuevo programa garantizará becas desde educación básica hasta universidades, por lo que en septiembre iniciarán asambleas informativas en instituciones públicas para explicar los detalles del apoyo.

Durante su visita al estado de Zacatecas, la mandataria mexicana entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares a niñas y niños de primaria.

El apoyo contempla un depósito anual de 2 mil 500 pesos, que comenzará a entregarse en el mes de agosto, como parte de las acciones para fortalecer la educación básica.

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Sheinbaum explicó que después de primaria continuará la Beca Rita Cetina y posteriormente la Beca Benito Juárez en preparatoria, además de la nueva ayuda universitaria.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que este año cerrará con 22 millones de estudiantes beneficiados mediante los programas de becas educativas.

En Zacatecas, 180 mil 627 estudiantes reciben apoyos de Programas del Bienestar, con una inversión superior a mil 600 mdp, además de 83 mil 353 beneficiarios de primaria.

Por su parte, el gobernador David Monreal destacó la entrega de becas y la construcción del campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que tendrá 10 licenciaturas.

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