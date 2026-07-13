Experto UDLAP analiza nueva fase del conflicto en Medio Oriente

El colapso del principio de acuerdo de tregua temporal y el desarrollo de acciones militares en el Estrecho de Ormuz y territorio iraní marcan el posible fin de la ventana diplomática en el Medio Oriente. A través de un análisis técnico especializado, el Dr. Samuel Stone, coordinador de posgrados del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), explicó el estatus legal y las implicaciones estructurales de esta confrontación.

Tras los ataques a buques cisterna comerciales en el Estrecho de Ormuz y la posterior respuesta militar estadounidense, las bases jurídicas del Memorándum de Islamabad firmado en junio han quedado sin efecto; ante ello, el Dr. Samuel Stone precisó la situación jurídica actual: “Estamos otra vez ante un conflicto armado internacional, por lo menos según lo que nos indica el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Algunos siempre vimos con muchas dudas el acuerdo de cese al fuego que se firmó en Islamabad. Aunque se llegó a ese resultado, nunca hubo del todo una pausa a la violencia en Irán. Claramente, en estos últimos días, con la escalada a más de 80 objetivos, se ha reanudado plenamente un conflicto armado internacional”.

Asimismo, el especialista de la UDLAP señaló que ambas partes registran conductas contrarias a las normas internacionales. Mientras que la acción de Irán contra buques de carga no posee validez legal al no constituir objetivos militares ni bienes de uso dual, las operaciones estadounidenses también han afectado infraestructura civil.

Respecto al inicio de las hostilidades, el Dr. Stone expuso que las acciones de Estados Unidos e Israel no se alinean con las excepciones del Artículo 51 de la Carta de la ONU, debido a que la fuerza letal requiere la existencia de una agresión previa o una inminencia calculada en horas, elementos que no ocurrieron.

De acuerdo con el análisis del académico UDLAP, la estrategia de fuerza extrema responde a variables de orden individual de Donald Trump, quien se encuentra en su segundo mandato y prescinde de incentivos de reelección.

“No es un tema de una amenaza nuclear iraní real ni de ventaja política interna, sino del deseo de cementar un legado personal, sin considerar las consecuencias para la población civil iraní”, afirmó el académico UDLAP.

El análisis del experto arrojó que Washington operó bajo una premisa errónea al equiparar la estructura iraní con otros regímenes de la región y evaluar la capacidad bélica únicamente mediante indicadores convencionales y parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial, omitiendo el uso de drones de alta capacidad y misiles guiados.

“La administración de Trump ha subestimado la resiliencia y la capacidad de reconstrucción del régimen iraní desde el principio. La expectativa que tenían era que esto sería como Venezuela: derrocar o capturar al líder y esperar que el resto del régimen colapsara”, puntualizó Stone.

A nivel interno, la muerte del ayatolá Alí Jamenei alteró las dinámicas de control. El liderazgo civil del presidente Masoud Pezeshkian carece de la fuerza institucional para contener a la Guardia Revolucionaria, un cuerpo radicalizado que limita los márgenes de negociación con Occidente por temor a fracturas internas.

Finalmente, el especialista advirtió que la dinámica de las potencias globales sitúa a la comunidad internacional en un escenario de reconfiguración inmediata y estructural del orden de posguerra.

“Estamos ante un parteaguas del mismo nivel que el fin de la Guerra Fría o el término de la Segunda Guerra Mundial. Es una reconfiguración completa e inmediata, no paulatina”, afirmó el Dr. Stone. Ante la inoperancia del Consejo de Seguridad de la ONU por el ejercicio del veto y las divisiones en foros como el G7, el académico concluyó que la resolución del conflicto no provendrá de los organismos tradicionales, sino del desarrollo de nuevos espacios informales y extrainstitucionales de diplomacia, citando los esfuerzos de mediación de actores como Pakistán.

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