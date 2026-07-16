Académica IBERO Puebla asume cargo en la ANEFEP 2026-2029

Durante su XXXVIII Asamblea General Ordinaria, la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía, A. C. (ANEFEP) llevó a cabo la elección del nuevo Consejo Directivo y de las Coordinaciones Regionales para el periodo 2026-2029. Como parte del proceso de renovación de puestos de liderazgo, la Mtra. Niza Gutiérrez Ruiz, coordinadora de la Licenciatura en Educación y de los Posgrados Virtuales en Educación, asumió el cargo de secretaria de dicho organismo.

El nuevo Consejo Directivo y las Coordinaciones Regionales tienen como propósito fortalecer a la ANEFEP y ampliar su impacto en las ciencias de la educación y la pedagogía mediante la implementación de un plan de trabajo estratégico, sustentable y colaborativo que articule las funciones de vinculación, investigación y gestión administrativa.

Durante la Asamblea, que tuvo lugar en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se compartió información sobre los libros publicados como resultado de los encuentros de cuerpos académicos y grupos de investigación organizados por la asociación.

También se presentaron diversos informes, entre ellos el financiero, a cargo de la tesorera saliente, la Dra. Alma Sánchez Rivera; el informe de actividades del presidente saliente, el Dr. Pedro José Canto; y el informe del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), presentado por su presidente, el Dr. Benito Guillén Niemeyer.

Como parte del cierre de la Asamblea, se entregaron reconocimientos a los integrantes de la mesa directiva saliente: el Dr. Pedro José Canto, la Dra. Alma Sánchez Rivera y el Mtro. Paul Ceja Mendoza, por su destacada labor, compromiso y contribución al fortalecimiento de la formación docente y del trabajo colegiado a nivel nacional.

En esta nueva encomienda, la Mtra. Gutiérrez Ruiz pondrá sus conocimientos y experiencia al servicio de un organismo que busca ampliar los horizontes del conocimiento sobre la educación en México, reivindicando los principios de la pedagogía ignaciana y el espíritu de servicio y colaboración de la IBERO Puebla.

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