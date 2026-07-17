Estudiante UDLAP destaca en curso nacional de creación literaria

La estudiante de la Licenciatura en Literatura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Karla Lucía Delgado Hernández, fue una de las 25 personas seleccionadas a nivel nacional para participar en el XVIII Curso de Creación Literaria, Xalapa 2026, organizado por la Fundación para las Letras Mexicanas en colaboración con la Universidad Veracruzana.

Para Karla Lucía Delgado, haber sido seleccionada en este curso representó un paso importante en su desarrollo profesional, ya que “significa un gran logro para mi carrera literaria y también es resultado de la formación académica que he recibido dentro de la UDLAP”, expresó.

Este reconocido programa reunió a Karla y otros jóvenes escritores con el propósito de fortalecer su formación a través de un intenso programa académico que incluyó alrededor de 15 charlas magistrales impartidas por destacadas figuras del ámbito literario; además, participó en talleres especializados divididos por géneros como narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia.

La estudiante de la UDLAP destacó que durante las dos semanas de su estancia amplió su perspectiva sobre el panorama literario contemporáneo y estableció vínculos con otros jóvenes creadores del país. “Durante el curso tuve la oportunidad de conocer y expandir mi conocimiento sobre el campo literario, así como situarme dentro de él”, añadió.

Respecto al proceso de aplicación, la estudiante reconoció que la preparación recibida en la Licenciatura en Literatura fue determinante para presentar una candidatura competitiva: “Gracias a mi formación dentro de la UDLAP presenté una postulación sólida y relevante, lo que hizo posible que fuera seleccionada para participar en este curso”, afirmó.

La participación de Karla Lucía Delgado Hernández en este importante programa nacional refleja la excelencia académica otorgada por la Licenciatura en Literatura de la UDLAP, un plan de estudios que combina el análisis crítico y la creación artística para formar profesionales preparados para contribuir al panorama cultural y literario de México y del mundo. Si al igual que Karla Lucía decides estudiar literatura, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Literatura.

Te recomendamos: