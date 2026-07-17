Analizan en Comisión proceso de consulta a comunidades indígenas

En sesión de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso del Estado, que preside la diputada Esther Martínez Romano, se contó con la presencia de David Fernández Acosta, antropólogo y delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en la entidad, quien expuso el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, convocada por el Gobierno de México, así como los aspectos relevantes de su desarrollo en Puebla.

Durante su intervención, David Fernández explicó que desde la Presidencia de México se oficializó el proceso de iniciativa que, en su primera fase, contempla recorridos a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas para hacerles llegar el documento con la propuesta.

Además, se considera la realización de asambleas regionales, en donde se analizarán los puntos más sobresalientes de la iniciativa de Ley. Explicó que, previamente, en el caso de Puebla se repartieron cuadernillos y material con el extracto de información en más de 800 comunidades.

En Puebla se tiene prevista la realización de cuatro asambleas regionales. La primera se llevará a cabo el 23 de agosto en el municipio de Tehuacán; la segunda, el 28 de agosto en San Miguel Canoa, perteneciente a la capital; la tercera, el 29 de agosto en Huauchinango; y la cuarta, el 30 de agosto en el municipio de Cuetzalan.

Una vez que concluya este ejercicio, se llevará a cabo el estudio y adecuación de la iniciativa que derive de las observaciones y aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas durante las asambleas regionales, tanto de Puebla como del resto de las entidades federativas.

Finalmente, se tiene previsto que la presentación de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se realice el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena.

La iniciativa contempla ocho libros que contemplan: pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho; libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas; pueblos y comunidades afromexicanas; derechos de las mujeres, niñez, juventud de pueblos afromexicanos; personas migrantes, adultos mayores y con discapacidad indígenas y afromexicanas; consulta y consentimiento previo, libre e informado; distribución de competencias y de coordinación de demarcaciones territoriales; así como responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y proceso.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Esther Martínez Romano señaló que, una vez elaborada la iniciativa, una de las tareas más importantes será compartirla con los pueblos y comunidades indígenas, así como mantener un seguimiento constante de la implementación de cada una de las etapas y de la aprobación de la propuesta para, en su momento, realizar la armonización correspondiente.

Por su parte, la diputada Azucena Rosas Tapia destacó el diálogo permanente y las acciones para visibilizar a los pueblos y comunidades indígenas, así como hacer posible que esta Ley sea garante para estos grupos.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Esther Martínez Romano, Beatriz Manrique Guevara, Modesta Delgado Juárez y Azucena Rosas Tapia, así como los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri, Elías Lozada Ortega y Julio Miguel Huerta Gómez.

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