Del 18 al 21 de julio, BUAP y gobierno de Puebla realizan Plan Becas 2026 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), llevan a cabo la quinta edición de la feria Plan Becas: Impulsando la Educación 2026 en el Centro Expositor Puebla, del 18 al 21 de julio, con el objetivo de apoyar a estudiantes de nivel medio superior y superior con becas que les permitan continuar sus estudios.

La feria se realiza de 10:00 a 17:00 horas y busca ampliar las oportunidades de estudio para los jóvenes poblanos, ofreciendo información sobre opciones académicas y apoyos económicos.

Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil de la BUAP, informó que el año pasado asistieron alrededor de 20 mil visitantes para conocer los planes de estudio ofertados por diversas instituciones públicas y privadas.

En la jornada se ofrecerán más de 10 mil apoyos y porcentajes de beca que van del 15 al 70 por ciento de descuento, tanto en inscripción como en colegiaturas, en más de 64 instituciones, incluyendo las universidades incorporadas a la BUAP y otras con revalidación de la SEP.

Lizbeth Martínez Moreno, subsecretaria de Educación Superior de la SEP estatal, destacó que esta jornada da oportunidad a los jóvenes de elegir las carreras que marcarán sus vidas.

Los funcionarios, acompañados por Damián Hernández Méndez, secretario General de la BUAP, y Mónica Lara Chávez, directora General de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación (Segob), realizaron un recorrido por el pabellón de stands.

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