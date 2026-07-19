Gobierno estatal entrega 118 mdp para 508 proyectos de Obra Comunitaria

Con una inversión superior a 118.1 millones de pesos, el Gobierno del Estado entregó recursos para la ejecución de 508 proyectos comunitarios que fortalecerán el bienestar de las familias poblanas mediante obras y acciones definidas directamente por la ciudadanía en asambleas. Durante el acto, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que este modelo de participación social, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coloca al pueblo en el centro de las decisiones para impulsar el desarrollo con justicia, organización y trabajo conjunto.

El mandatario estatal señaló que el programa, inspirado en los principios del humanismo mexicano y de la Cuarta Transformación, busca consolidarse como una política pública permanente para que las comunidades decidan, mediante asambleas, las obras y acciones prioritarias en colonias, juntas auxiliares, barrios, ejidos, escuelas, cooperativas y organizaciones sociales. “Donde están las mujeres organizadas, ahí debe llegar la obra comunitaria, donde están los deportistas, los maestros y los padres de familia organizados, ahí debe llegar este gran programa”, afirmó.

Ante más de 5 mil poblanas y poblanos, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que este año el Gobierno del Estado destina mil 500 millones de pesos a Obra Comunitaria, luego de ejercer mil millones de pesos en 2025, con la meta de alcanzar 2 mil millones de pesos durante el año 2027. Asimismo, reiteró que la estrategia fortalece la participación de las mujeres, quienes encabezan la administración de los recursos como tesoreras de los comités ciudadanos.

Durante el encuentro, Armenta Mier reiteró que el Programa de Obra Comunitaria también impulsa acciones en materia de cultura, deporte, salud, vivienda, agua potable, infraestructura social y proyectos productivos, además de fortalecer la coordinación con presidentes municipales, juntas auxiliares, legisladores y dependencias estatales para atender las necesidades de la población. Destacó que la administración estatal continuará promoviendo la participación ciudadana como eje para generar desarrollo con justicia social y ampliar los beneficios para todas las regiones de Puebla.

En su intervención, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, destacó que los 508 proyectos entregados representan una inversión total de 118 millones 118 mil 151.92 pesos, recursos que beneficiarán a miles de familias gracias a decisiones tomadas directamente por la población en sus asambleas comunitarias.

Subrayó que el programa mantiene en el centro a las y los poblanos, promueve la organización social y demuestra que el trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía permite atender las necesidades prioritarias de las comunidades con transparencia y responsabilidad. “En este gobierno hacemos todo de manera coordinada, hay una gran unidad y un gran trabajo, porque el único objetivo es llevar todos estos beneficios a las familias poblanas”, expresó la titular de Bienestar.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela “La Bonita” Sánchez, afirmó que los apoyos entregados reflejan un gobierno cercano que escucha y acompaña a las familias en cada microrregión. Señaló que los proyectos fortalecerán espacios públicos, actividades deportivas y oportunidades para niñas, niños y jóvenes, al tiempo que reconoció la coordinación entre dependencias estatales, municipios, delegadas y delegados para acercar soluciones a las comunidades y construir bienestar mediante el trabajo en equipo.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir con el impulso de políticas públicas que coloquen a las personas en el centro de las decisiones y fortalezcan el bienestar colectivo mediante la participación organizada de la sociedad. En representación de los comités beneficiarios, Yuridia Domínguez Muñoz agradeció el respaldo recibido y expresó que estas obras representan oportunidades para mejorar la calidad de vida, fortalecer a las comunidades y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones, al destacar que la colaboración entre gobierno y ciudadanía se traduce en beneficios reales para las familias poblanas.

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