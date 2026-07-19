IMDP realiza clínica deportiva con Pericos de Puebla

Como parte del compromiso de impulsar espacios de formación, convivencia y desarrollo para la niñez y juventud poblana, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, realizó una serie de clínicas deportivas y visitas guiadas al estadio Hermanos Serdán en coordinación con Pericos de Puebla, en beneficio de 140 niñas, niños y adolescentes.

Estas actividades se llevaron a cabo durante cuatro días en el Estadio Hermanos Serdán, como parte del convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al deporte profesional, fomentar estilos de vida saludables y fortalecer valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

Las y los participantes pertenecen a las Escuelas de Iniciación Deportiva del CAM Norte, CAM Sur, Gym Sur y Polideportivo Xonaca, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una organización profesional de béisbol y vivir una experiencia formativa dentro de uno de los escenarios deportivos más importantes del estado.

Durante las visitas guiadas, las y los asistentes recorrieron espacios emblemáticos del estadio, entre ellos la cabina de comunicación, la zona de Periquitos y el terreno de juego, donde conocieron aspectos relacionados con la operación de un partido profesional y el trabajo que se realiza detrás de cada encuentro.

Como parte de la jornada, también participaron en una clínica deportiva impartida por couches de Pericos de Puebla, en la que aprendieron y reforzaron fundamentos básicos del béisbol mediante ejercicios de calentamiento previo al juego, técnica correcta de lanzamiento, fundamentos de infield y prácticas de bateo, favoreciendo el aprendizaje a través de actividades dinámicas y recreativas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de seguir construyendo alianzas estratégicas con instituciones deportivas que contribuyan a ampliar las oportunidades de desarrollo para la niñez y juventud poblana, fortaleciendo la cultura física y el deporte como herramientas para la formación integral y la construcción de una comunidad más activa, saludable y participativa.

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