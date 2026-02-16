Anuncian torneo de futbol para personas con Síndrome de Down en Puebla Capital

Con el firme compromiso de consolidar la capital como una administración donde el deporte sea un derecho para todas y todos, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, anunció el Torneo Municipal de Futbol por la Inclusión 2026, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), avalado por la Federación Mexicana de Deportistas Especiales (FEMEDE).

Durante la presentación oficial, Ricardo Zayas Gallardo, titular del IMDP destacó que este torneo representa mucho más que una competencia, es crear un movimiento con estas escuelas de iniciación deportiva de niñas y niños con Síndrome de Down.

“En el Gobierno de la Ciudad estamos convencidos de que el deporte es una herramienta de transformación social. Este torneo no solo promueve la actividad física, sino que abre espacios reales de participación, respeto e igualdad para las personas con discapacidad intelectual. Queremos que Puebla sea referente nacional en inclusión deportiva, estamos muy contentos de darle continuidad a este movimiento con la 2da edición de este torneo y la idea es crear un espacio seguro, organizado e incluyente para ellas y ellos”, enfatizó.

Las inscripciones serán completamente gratuitas y estarán abiertas desde la publicación de la convocatoria y hasta el 8 de marzo. Podrán participar deportistas mayores de 15 años, en categoría mixta, con clasificación deportiva C2 (Síndrome de Down).

Además de fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo deportivo, el torneo tendrá carácter de selectivo estatal, ya que permitirá conformar la selección que representará a Puebla en competencias nacionales avaladas por la federación correspondiente.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la inclusión, generen oportunidades y fortalezcan el tejido social a través del deporte para todas y todos.

