Ofertan 600 vacantes en Feria del Empleo con perspectiva de género en San Andrés Cholula

Con la participación de cámaras empresariales y más de 30 empresas, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó el arranque de la “Feria del Empleo 2026 con perspectiva de género”, un espacio que ofrece más de 600 vacantes formales para mujeres y hombres del municipio.

En el acto inaugural, la munícipe destacó que el objetivo de esta feria va más allá de ampliar la oferta laboral, al priorizar empleos mejor remunerados, con igualdad de derechos y condiciones, particularmente para las mujeres. Subrayó que en San Andrés Cholula el 53% son mujeres, muchas de ellas trabajadoras, emprendedoras y jefas de familias cuyo esfuerzo impulsa la economía local.

Como ejemplo del respaldo institucional, mencionó iniciativas como Mercaditas, así como los programas sociales “Canasta Básica con Rumbo a una Mejor Nutrición” y “Mujeres Construyendo Resultados”, encaminados a fortalecer la autonomía económica femenina y el bienestar de sus familias.

En su intervención, Juan José Sánchez Martínez, presidente de la CANIRAC, señaló que el sector restaurantero apuesta por el empleo formal, con oportunidades reales de trabajo que incluyan prestaciones y estabilidad laboral para quienes forman parte de la industria alimentaria.

Por su parte, Manuel Flores Fernández, presidente de la CANACO, resaltó que la coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad genera condiciones favorables para empleos de calidad, impactando positivamente en el nivel de vida de los hogares sanandreseños.

Finalmente, Carlos Julián Sosa Spínola, presidente de CANACINTRA Puebla, reconoció al Ayuntamiento por impulsar este tipo de acciones, al considerarlas un modelo de vinculación efectiva para el desarrollo económico y social del municipio, con la expectativa de que las vacantes sean ocupadas principalmente por población local.

A su vez, el Secretario de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, Jesús Gregorio Paisano, informó que las empresas integradas por la bolsa de trabajo municipal ofertan más de 600 plazas en los sectores comercial, de servicios e industrial, dirigidas a perfiles operativos, técnicos y especializados. Los salarios oscilan entre 8 mil y 40 mil pesos mensuales, de acuerdo con el nivel de responsabilidad y especialización.

Cabe mencionar que, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), San Andrés Cholula ocupa el tercer lugar estatal en empleos formales, con 46 mil 573 plazas, además de registrar uno de los salarios promedio más altos del estado, reflejo de un mercado laboral competitivo y sólido.

Con esta Feria del Empleo, el Gobierno municipal consolida una política de desarrollo económico incluyente, orientada a generar progreso para las y los sanandreseños.

