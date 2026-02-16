Cuautlancingo promueve educación ambiental en la niñez

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, encabezó el arranque del proyecto “Sembrando Con-Ciencia” en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la junta auxiliar de Chautenco, iniciativa que promueve la cultura del cuidado del medio ambiente en estudiantes de nivel básico y que es implementada por primera vez en Cuautlancingo con la colaboración de la asociación civil Club UNESCO Preservamb.

Al respecto, el edil destacó que el trabajo conjunto entre autoridades municipales, comunidad educativa y organizaciones civiles fortalece la formación de niñas y niños con valores de responsabilidad y respeto por su entorno, al fomentar desde temprana edad el cuidado de plantas.

Como parte de la jornada, se impartió el taller “Sembrando Con-Ciencia”, en el que se realizaron actividades prácticas para todo el alumnado.

Por su parte, el director del plantel, Alfonso Luna Tlaque, reconoció el respaldo del gobierno municipal para impulsar este proyecto, al señalar que permitirá que las y los alumnos desarrollen una conciencia ambiental que trascienda en su vida y comunidad.

