Puebla impulsará proyecto ecoturístico en “Piedras Encimadas”

El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra afirmó que el proyecto ecoturístico en “Piedras Encimadas” busca consolidar y potenciar el corredor regional entre Zacatlán y Chignahuapan, el cual recibe en promedio más de 1.7 millones de visitantes al año.

En conferencia de prensa, el funcionario enfatizó que el proyecto “no parte de cero”, pues ambos municipios están catalogados como Pueblos Mágicos y cuentan con 15 puntos turísticos consolidados.

Entre los principales atractivos mencionó la Barranca de los Jilgueros, el Valle de Piedras Encimadas, la Basílica de la Inmaculada Concepción, el Museo del Reloj, las Aguas Termales de Chignahuapan y el Mirador de Cristal.

Por ello, dijo que para detonar aún más su desarrollo se elaboran el Plan Regional de Desarrollo Turístico y el Plan Maestro, que será el instrumento rector para la implementación del proyecto ecoturístico en 200 hectáreas en la zona de Piedras Encimadas.

Detalló que dichos instrumentos se concluirán hacia finales de mayo y principios de junio, por lo que hasta ese entonces se conocerán los detalles de la iniciativa que se trabaja en conjunto con el director de Proyectos Estratégicos de la Federación, Román Meyer Falcón.

Instalarán cabañas y vivero forestal

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que el proyecto ecológico en Piedras Encimadas contempla la instalación de un vivero forestal y un laboratorio de germoplasma para la reproducción de plantas para rescatar las miles de hectáreas perdidas por incendios y por el cambio de uso de suelo.

Explicó que se instalarán cabañas para que las y los visitantes pernocten de dos a tres días, de esa forma consideró que se incrementarán los beneficios económicos para todos los sectores productivos de la región.

Asimismo, indicó que su relevancia es similar a la del Astroparque que se planea para la zona del Citlaltépetl donde se ubica el Gran Telescopio Milimétrico (GMT).

