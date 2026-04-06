Tonantzin Fernández realiza recorridos de supervisión por Semana Santa

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), continúa realizando recorridos de supervisión en zonas de alta afluencia vehicular y peatonal, lo que ha permitido mantener saldo blanco durante estos días.

En este contexto, este domingo la presidenta municipal Tonantzin Fernández, acompañada por el titular de la SSC, capitán Juan Villegas; el secretario de Gobernación, Carlos Carrillo; así como por elementos de la Secretaría de Marina, llevó a cabo un recorrido por los puntos de vigilancia instalados en el primer cuadro de la ciudad, incluyendo la Plaza de la Concordia y el Parque Soria.

Al respecto, Juan Villegas informó que se han desplegado más de 90 elementos en la zona, quienes realizan cobertura permanente, además de patrullajes con cuatrimotos y unidades de la SSC, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y la paz durante este periodo de alta afluencia.

Por su parte, Tonantzin Fernández destacó que estas acciones se realizan en coordinación con los operativos implementados por el Gobierno del Estado, fortaleciendo el trabajo conjunto para garantizar la seguridad tanto de visitantes como de las y los cholultecas.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio a continuar disfrutando de los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de San Pedro Cholula, con la certeza de contar con espacios seguros, ordenados y limpios.

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