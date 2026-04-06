Gobierno de Puebla refuerza vigilancia por Semana Santa

De manera personal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, supervisó el operativo de seguridad y las tareas coordinadas tierra-aire durante las celebraciones religiosas de Semana Santa, como la Procesión de Viernes Santo, una de las más grandes de Latinoamérica. El operativo permitió que las y los visitantes disfrutaran su estancia con tranquilidad y en un ambiente de paz.

Armenta Mier enfatizó que lo que hace la administración estatal es optimizar al máximo los recursos económicos y tecnológicos con los que se cuenta, para la seguridad de las y los poblanos. “Este operativo empezó antes del primer año de gobierno; trabajamos por tu tranquilidad”, reafirmó.

Con el objetivo de salvaguardar a las familias poblanas y al turismo durante esta temporada vacacional, el Gobierno del Estado reforzó las acciones de vigilancia mediante operativos terrestres y aéreos, con apoyo de helicópteros, drones y unidades de patrullaje en la capital y su zona conurbada, los cuales forman parte del operativo “Puebla Segura”, iniciado el pasado 11 de diciembre.

Como resultado de estas tareas coordinadas, turistas, visitantes y familias locales participaron en un ambiente de tranquilidad durante las festividades de corte religioso. Asimismo, en balnearios y sitios de esparcimiento, se contó con operativos que permanecieron hasta el cierre de los espacios en todo el estado.

El binomio tierra-aire protegió a la población en el periodo vacacional con la participación de más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales.

En Puebla existe una permanente coordinación con las Fuerzas Armadas y el gobierno federal, por lo que la administración estatal fortalece las condiciones de tranquilidad y cuidado, como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

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