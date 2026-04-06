Intensifican trabajos de bacheo en vialidades del Barrio El Refugio

En el marco de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, intensificó los trabajos de bacheo en diferentes vialidades del Barrio El Refugio.

Durante la jornada, personal técnico realizó el retiro del material dañado, la limpieza de las áreas afectadas y la aplicación de mezcla asfáltica en caliente, con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad en las reparaciones.

Estas acciones no solo contribuyen a mejorar la imagen urbana, sino que también reducen riesgos para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

Como parte de esta estrategia de mantenimiento vial, diariamente más de 25 cuadrillas de bacheo trabajan en diferentes puntos de la capital.

El Gobierno de la Ciudad mantiene el compromiso de ejercer el recurso público con responsabilidad y transparencia, destinándolo a la mejora de la infraestructura vial, a fin de incidir directamente en la mejora de la calidad de vida de la población.

Cabe destacar que, como parte de los trabajos, se realizan recorridos permanentes de supervisión para asegurar la calidad de las intervenciones.

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