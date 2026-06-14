Realizan corrección temporal en daño por drenaje en Avenida Lafragua

La Secretaría de Infraestructura informa que, luego de la afectación que generó el drenaje a cargo de Agua de Puebla sobre Avenida Lafragua y Bulevar Carlos Camacho Espíritu, se bachea de manera temporal la zona afectada y se evalúan las opciones para la corrección de la red de drenajes. Es importante evitar que estas filtraciones dañen la carpeta asfáltica que recientemente atendió el gobierno estatal a cargo del mandatario Alejandro Armenta Mier.

Para garantizar el tránsito vehicular seguro, se implementan medidas de mitigación en el área; además, acudió personal de la dependencia en coordinación con el experto y académico en ingeniería hidráulica, César Solís Gómez, quienes concluyen que los drenajes pluvial y sanitario se vieron rebasados por la lluvia del pasado 11 de junio. Lo anterior generó la filtración del agua y provocó que las terracerías, como el material de relleno de las zanjas de los drenajes, se reblandecieran y, en consecuencia, la carpeta asfáltica se viera afectada.

Ante la temporada de lluvias, el director de Control y Mantenimiento de Maquinaria, Virgilio Vázquez Ruanova, coordina cuadrillas de trabajadores para monitorear los drenajes y evitar daños a la cinta de rodamiento recientemente rehabilitada.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, pavimenta 33 vialidades principales, equivalente a 5 mil calles, como parte de la estrategia integral de movilidad para que las familias poblanas puedan desplazarse de manera segura y ordenada.

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