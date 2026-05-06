Fuerzas Armadas escenifican 164 aniversario de la Batalla de Puebla

Con la participación de las Fuerzas Armadas y la asistencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo la escenificación del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en la 25 Zona Militar, acto al que asistió el gobernador Alejandro Armenta Mier, acompañado por su esposa Ceci Arellano, como muestra de respaldo institucional a la preservación de la memoria histórica y al fortalecimiento de la identidad nacional.

Junto a autoridades civiles y militares, entre ellas el general de brigada de Estado Mayor Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la Sexta Región Militar, así como el general de brigada Juan Ernesto Estrada González, comandante de la 25 Zona Militar, el ejecutivo estatal presenció la representación a cargo de elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en la que, entre humo de pólvora, marchas castrenses y maniobras tácticas, se recrearon con precisión los momentos clave de la gesta heroica encabezada por el general Ignacio Zaragoza.

Durante el acto, al que también asistió la subsecretaria de la Construcción de Paz y Participación Social de la Secretaría de Gobernación federal, Rocío Bárcena, y que reunió a cientos de asistentes en un ambiente de solemnidad y orgullo, se destacó que en 1862 el Ejército de Oriente, integrado por más de 5 mil elementos, logró vencer a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. La escenificación incorporó la narración de los antecedentes políticos, los Tratados Preliminares de La Soledad y las estrategias militares desarrolladas en los fuertes de Loreto y Guadalupe, además, la explanada principal albergó una exhibición de vehículos militares y reseñas biográficas que acercaron a las y los asistentes a la historia viva de México.

El evento, enmarcado por toques militares, despliegues de artillería simulada y la participación coordinada de tropas en escena, resaltó el valor del rescate de la memoria histórica como herramienta para fortalecer la cohesión social. En este contexto, se reconoció la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para impulsar la cultura cívica, la paz y el orgullo nacional como parte de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz.

La representación concluyó con la entonación del Himno Nacional Mexicano y el toque de silencio en honor a quienes dieron su vida por la patria, en un cierre cargado de simbolismo donde las consignas de “¡Viva la independencia, la libertad y la patria!” resonaron entre las gradas, reforzando el sentido de pertenencia y unidad.

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