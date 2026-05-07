Sector empresarial constata renovación del recinto ferial en Puebla

La mejor fiesta late en Puebla con el recorrido del sector empresarial, junto a representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF) y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (CICEPAC), en la Feria de Puebla 2026, donde constataron los avances, la renovación y la oferta cultural del recinto ferial.

Este resultado responde a la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier y al trabajo coordinado con el coordinador general de la Feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle, en concordancia con la política de desarrollo y bienestar impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que ha permitido fortalecer la organización del evento, ampliar sus espacios y consolidarlo como un punto de convivencia familiar y proyección cultural.

Durante el recorrido, los integrantes del sector empresarial y los organismos participantes constataron la renovación del evento y su enfoque familiar. Destacaron una mejora visible en la organización, amplitud y oferta de actividades, lo que permite una experiencia más completa para las y los visitantes.

En este contexto, la empresaria de CANIRAC, Sofía Bravo, señaló que el evento destaca por su muy buena organización y calidad en su producción, mientras que el empresario de CANIRAC, Vicente Guerrero, resaltó las áreas amplias, los espacios interactivos y la oferta gastronómica accesible para recorrerla en familia.

En tanto, representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF) subrayaron la incorporación de nuevos pabellones y la visibilización de la producción local. Indicaron que la feria proyecta la identidad de Puebla a nivel nacional, a partir de la integración de tradiciones, gastronomía e industrias creativas.

Asimismo, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Alejandro Muñoz Muratalla, reconoció la mejora en la zona de gastronomía tradicional y la representación regional. En este contexto, la integrante de la comitiva del CICEPAC, Adriana Jiménez, destacó los pabellones infantiles como espacios que fortalecen la convivencia familiar, mientras que otros representantes señalaron áreas nuevas y novedosas que enriquecen la experiencia del recinto.

Por su parte, el director de la Sierra Nororiental del CICEPAC, Rodolfo Pérez Ordóñez, subrayó la riqueza de la gastronomía poblana, en tanto que el técnico de la organización de la misma región, Juan Joel Pérez Ordóñez, resaltó la importancia de visibilizar las tradiciones y productos de la Sierra Nororiental.

Finalmente, los organismos empresariales coincidieron en que la Feria de Puebla 2026 ofrece una experiencia ordenada, incluyente y familiar, que impulsa la economía local, promueve el consumo interno y consolida al evento como un referente cultural, turístico y de identidad regional.

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