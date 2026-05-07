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Atlixco invita a llenar de flores el corazón de mamá

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Redaccion Oronoticias
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Venta de flores se realizará del 7 al 11 de mayo.

En el marco del Día de las Madres, el Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta municipal Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a “llenar de flores el corazón de mamá”, reconociendo su amor con un detalle floral de la región, disponible en la Plazuela del Productor, ubicada en Santa Rita.

La venta de flores se llevará a cabo del 7 al 11 de mayo, con la participación de productores locales que ofrecerán una amplia variedad de arreglos. Durante estos días, el espacio permanecerá abierto las 24 horas, facilitando a visitantes y habitantes adquirir flores en el momento que lo deseen.

Con iniciativas como esta, el gobierno municipal impulsa la comercialización de productos locales, fomenta el consumo interno y respalda a las y los floricultores, quienes han contribuido a posicionar a Atlixco como uno de los municipios más relevantes a nivel estatal y nacional en la producción y venta de flor.

Esta actividad se consolida como una opción accesible y significativa para que las familias celebren a mamá con un detalle lleno de color y tradición.

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