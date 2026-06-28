Gobierno estatal atiende afectaciones por lluvias en Eloxochitlán

El gobernador Alejandro Armenta Mier, acompañado por los titulares de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González, y de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, así como el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, se dirigieron al municipio de Eloxochitlán para atender a la población afectada por las lluvias registradas en la Sierra Negra.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal indicó que supervisan las acciones para atender el cierre de una carretera, restablecer la comunicación terrestre y brindar apoyo oportuno a las familias de la región.
Horas antes, la Secretaría de Infraestructura indicó que desplegó de manera inmediata maquinaria y personal de la Coordinación General de Protección Civil para atender el deslave de la carretera Eloxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz.
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La maquinaria labora en caminos secundarios para abrir el acceso a las comunidades.
Asimismo, informó que el DIF estatal entregó canastas alimentarias y cobertores a 200 familias. Será este organismo el encargado de levantar el censo de las personas afectadas, y así entregarles apoyos que correspondan a las necesidades de cada hogar afectado.
La tarde noche del sábado se registraron lluvias acompañadas de granizo y ráfagas de viento que provocaron deslaves en varias vialidades de la Sierra Negra.
Amigas y amigos, vamos camino a Eloxochitlán para brindar atención inmediata a las familias afectadas por las lluvias; cuentan con todo nuestro respaldo. 🤝🏼🫂 pic.twitter.com/dOb07l0qaK— Alejandro Armenta (@armentapuebla_) June 28, 2026
Editor: César A. García