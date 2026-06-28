Más de mil poblanos se suman a carrera con causa “Hambre Cero 2026”

Con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria en la capital poblana, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, presidido por MariElise Budib, realizó la Carrera “Corre y Comparte: Hambre Cero Puebla 2026”, en coordinación con el Banco de Alimentos “Cáritas” Puebla.

El evento fue encabezado por el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, en representación de la presidenta del Patronato, MariElise Budib. También estuvieron presentes el director general del Banco de Alimentos, José Miguel Rojas Vertíz Bermúdez; el patrono presidente de la Fundación de Banco de Alimentos, José de Jesús Denetro García; y la gerente regional de Fortalecimiento y Alianzas, Alexandra Ladrón de Guevara.

“Estamos muy contentos porque más de mil poblanos se inscribieron a esta tercera edición y la meta es de 15 toneladas en esta tercera edición y lo logramos. De parte de la señora MariElise Budib, la presidenta del DIF municipal, agradecer a todas las poblanas y todos los poblanos que se hayan sumado a esta carrera Corre y Comparte: Hambre Cero 2026”, afirmó el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco.

La meta fue recaudar 15 toneladas de arroz y frijol, mediante las inscripciones de las y los participantes, las cuales serán convertidas en kilos de estos productos para beneficiar a la población en situación de vulnerabilidad.

“Esas 15 toneladas representan 15 mil despensas, porque hay que recordar que cada kilo se integra con muchos otros productos rescatados. Esto nos va a permitir estar entregando cada semana alrededor de 3 mil 750 despensas que van a ser entregadas en la capital de Puebla. Quiero hacer un reconocimiento muy sincero porque siempre ha habido una gran sensibilidad por parte del alcalde Pepe Chedraui y de su esposa, la señora MariElise, quien tiene todo mi respeto y admiración”, afirmó el director general del Banco de Alimentos, José Miguel Rojas Vertiz Bermúdez.

En punto de las 7:00 horas se dio el banderazo de salida a las ramas femenil y varonil en las diferentes categorías de la carrera. Más de mil participantes se sumaron a esta iniciativa que promueve la solidaridad y la empatía con la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad.

Los ganadores de la categoría de 10 kilómetros, en las ramas varonil y femenil, fueron:

1.er lugar: Jesús Nava Águila y Karen Michelle Vázquez López.

2.º lugar: Mario Alberto Martínez Villanueva e Inés Sarahí Zárate Gil.

3.er lugar: José Alberto Ortiz Romero

En la categoría de 5 kilómetros, los resultados fueron:

1.er lugar: Pablo Vázquez Pérez y Laura Jimena de la Rosa Bueno.

2.º lugar: Ahian Abidan Hernández Chávez y Paulina Rosas Amigón.

3.er lugar: Luis Alberto Aparicio Vera y Belén Balbuena Valero.

En la categoría de 3 kilómetros, los primeros lugares fueron:

1.er lugar: Isaí Romero Díaz y Danna Paola Rangel Daniel.

2.º lugar: Alfonso Raúl Sandoval Torrijos y Melissa Martínez Martínez.

3.er lugar: Aurelio Rigoberto Jiménez Fernández y Nadia Magdalena Piedras Mastranzo.

Las y los ganadores de cada categoría, en ambas ramas, recibieron premios como pantallas, bocinas, licuadoras, freidoras de aire y productos otorgados por los patrocinadores.

“De hecho, he visto cómo donan, reparten a gente con situación precaria. Entonces me nació poder ayudar y más que me gusta correr, entonces es un doble beneficio, ¿no?. Ayudar a la gente a ayudar al DIF, en este caso, y pues hacer ejercicio”, afirmó Miguel Ángel García.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad fortalece la colaboración con la sociedad civil para impulsar iniciativas en favor de los grupos de atención prioritaria y contribuir al acceso a una alimentación adecuada.

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