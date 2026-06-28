México envía 261 elementos a misión de rescate en Venezuela

El Gobierno de México mantiene desplegada una misión de ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, con personal militar y médico en labores de rescate y atención.

El contingente está integrado por 261 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, agrupados bajo el nombre “Yumare”, además de 18 binomios caninos especializados en búsqueda.

El despliegue incluyó el traslado de personal el pasado 25 de junio en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, además de un avión C-130 Hércules con medicamentos y equipo de rescate.

El agrupamiento “Yumare” instaló células de búsqueda y rescate en Caraballeda, La Guaira, para brindar atención prehospitalaria y evaluar posibles evacuaciones de personas heridas.

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La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, en la zona más afectada, equipos especializados y binomios caninos han logrado rescatar con vida a una persona y recuperar 20 cuerpos.

Entre los rescates destaca el de un niño de nueve años, localizado con vida tras un operativo entre los escombros de una estructura colapsada en el municipio de Vargas, en La Guaira.

El menor de edad fue ubicado mediante técnicas de llamado y escucha, tras seis horas de trabajo continuo de remoción de escombros por parte del personal mexicano desplegado.

Asimismo, el equipo sanitario ha brindado al menos 200 consultas médicas, mientras se suma apoyo de la Cruz Roja Mexicana con equipo USAR para reforzar las labores de búsqueda.

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