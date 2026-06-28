Caída de helicóptero petrolero deja 14 muertos en Arabia Saudí

El desplome de un helicóptero de la compañía petrolera Aramco dejó 14 personas muertas en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudí, informó la agencia oficial SPA.

De acuerdo con una fuente del Ministerio de Energía, el accidente ocurrió a las 6:00 horas en una zona estratégica donde se ubica la mayor terminal de carga petrolera en alta mar.

Las autoridades confirmaron que las 14 personas a bordo fallecieron en el lugar, todos ciudadanos saudíes, sin que hasta el momento se haya detallado el motivo del traslado.

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Por su parte, el gobierno saudí informó que se abrió una investigación en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer las causas del accidente aéreo.

La empresa petrolera aún no ha emitido una postura oficial sobre el siniestro registrado en Ras Tanura, una de las infraestructuras energéticas más importantes del país.

El hecho ocurre en una región con antecedentes de tensiones, tras ataques previos con drones y misiles que afectaron temporalmente la refinería en meses recientes.

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