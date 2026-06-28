MC Puebla alista convocatoria para candidaturas de 2027

La dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) en Puebla emitirá en noviembre la convocatoria oficial para iniciar el proceso interno de selección de candidaturas, de cara a las elecciones intermedias de 2027.

La coordinadora estatal, Fedrha Suriano Corrales, precisó que el partido naranja se encuentra a la espera de la instalación formal de sus consejos federal y estatal.

Estos órganos serán los encargados de diseñar y aprobar los lineamientos para quienes aspiren a postularse a los cargos públicos que se renovarán el próximo año.

En ese sentido, aclaró que no se ha definido el método de selección para designar a las y los abanderados que competirán por las alcaldías, diputaciones locales y federales.

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“Nosotros vamos a tener seguramente de aquí a noviembre que se aprobará la convocatoria; una vez que se tenga, se publicará para los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar”, comentó.

Suriano Corrales enfatizó que el proceso electoral inicia formalmente en el mes de noviembre, por lo que insistió en que MC respetará los plazos legales establecidos y no se adelantará en la definición de candidaturas.

Por lo anterior, hizo un llamado a actuar con ética y no sacar provecho de los vacíos de la legislación electoral para que aspirantes de todos los partidos promocionen su imagen de forma anticipada.

“Todo mundo utiliza esas lagunas en la ley y omisiones que hay en la legislatura (…) Me parece que no hay que alentar actos anticipados de campaña, especialmente desde las instituciones”, subrayó.

Editor: César A. García

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