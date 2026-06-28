Araceli Celestino promueve diálogo sobre salud mental y adicciones

Con el propósito de generar espacios de reflexión, concientización y diálogo en torno a la importancia de la salud mental y su relación con las adicciones, la diputada Araceli Celestino Rosas impulsó la realización de una serie de conferencias, que tuvieron como eje principal promover la prevención, detección oportuna y acceso a herramientas de apoyo que contribuyan al bienestar integral de las personas.

Durante su intervención, la diputada destacó que, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, es necesario fortalecer la cultura de la prevención, así como visibilizar los efectos que las adicciones generan en la salud física, emocional y social de las personas.

Araceli Celestino mencionó que este espacio de reflexión y aprendizaje nace de la convicción de hablar de salud mental como uno de los ejes principales para la prevención de las adicciones, así como fortalecer la atención integral y generar conciencia sobre una realidad que afecta a miles de personas y familias.

“Las adicciones no distinguen edad, género y condición social; detrás de cada historia existe una persona que merece ser escuchada, comprendida y acompañada, una familia que necesita apoyo y una comunidad que puede convertirse en parte de una gran solución. Este foro busca abrir un espacio para compartir conocimiento, experiencias y herramientas que nos permitan avanzar en la prevención, comenzando con información, empatía e integración de redes de apoyo”, indicó.

Como parte del evento, se presentaron conferencias en las que se abordaron temáticas relacionadas con lo que hay detrás de la adicción, las adicciones desde un enfoque social, las emociones en las personas adictas y las diferentes etapas de la vida. A este evento acudieron integrantes de asociaciones, así como el rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Raymundo Atanacio Luna.

Te recomendamos: