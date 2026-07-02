Partidos de México disparan ventas en la avenida Juárez

Las celebraciones que se han registrado desde hace una semana en la avenida Juárez, tras los triunfos de la Selección Mexicana, han generado un incremento en las ventas de la mayoría de los establecimientos de la zona. Comerciantes prevén que este fin de semana la derrama económica se duplique ante la expectativa por el próximo encuentro del combinado nacional.

Encargados de diversos negocios señalaron que, desde la semana pasada, después de las 23:00 horas y al concluir los partidos, cientos de aficionados acuden a la avenida Juárez para continuar los festejos en bares, botaneros y centros nocturnos, lo que ha favorecido el consumo y permitido incrementar la compra de insumos, además de generar mayores ingresos para los trabajadores.

Indicaron que un grupo de tres o cuatro personas puede gastar, en promedio, cerca de tres mil pesos durante una noche. Agregaron que los días en que juega la selección son los de mayor afluencia, por lo que varios establecimientos permanecen abiertos hasta alrededor de las 04:00 horas para atender la demanda.

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Aunque inicialmente se estimaba que las restricciones para transmitir algunos encuentros afectarían las ventas, los empresarios señalaron que el ambiente generado por el torneo ha mantenido una importante asistencia de clientes a los establecimientos donde sí se pueden ver los partidos mediante señal abierta, acompañando la transmisión con alimentos y bebidas.

No obstante, los propietarios hicieron un llamado a los aficionados para celebrar de manera responsable, ya que, en algunos casos, el consumo excesivo de alcohol ha derivado en daños a baños, mobiliario e incluso en incidentes al exterior de los establecimientos.

De cara al encuentro del próximo domingo frente a Inglaterra, los comerciantes esperan una alta afluencia de clientes, por lo que ya se preparan con mayor inventario para atender la demanda y continuar con las celebraciones en caso de que la Selección Mexicana avance a la siguiente ronda.

Editor: César A. García

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