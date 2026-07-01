“Comando”, el perrito adoptado por la Guardia Nacional en Chihuahua

Un perrito adoptado por elementos de la Guardia Nacional, llamado “Comando”, cumplió cuatro meses de servicio dentro de la corporación en Chihuahua, donde se ha ganado el cariño de los oficiales. Su historia se ha vuelto viral por representar una segunda oportunidad para un animal que necesitaba un nuevo hogar.

Antes de integrarse a la institución, el can vivía con una pareja de adultos mayores que, debido a distintas circunstancias, ya no podía hacerse cargo de él. Fue entonces cuando los elementos de la Guardia Nacional decidieron adoptarlo y brindarle un espacio seguro para vivir.

Desde su llegada, “Comando” se adaptó rápidamente a la rutina de los oficiales. El lomito responde a diversas órdenes y porta accesorios distintivos de la corporación, convirtiéndose en un compañero muy querido entre quienes conviven con él diariamente.

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La presencia del perrito también ha despertado el interés de usuarios en redes sociales, quienes han destacado el gesto de los elementos de la Guardia Nacional al ofrecer una nueva oportunidad y reconocer el valor de la adopción responsable.

Además de acompañar a los oficiales, se ha convertido en un símbolo de empatía y cuidado hacia los animales. Su historia demuestra que un acto de solidaridad puede transformar por completo la vida de una mascota en situación vulnerable.

Este caso ha servido para recordar la importancia de fomentar la adopción responsable y brindar una segunda oportunidad a perros y gatos que esperan un hogar. Historias como la de “Comando” reflejan que pequeños actos pueden generar un impacto positivo tanto en las personas como en los animales.

Editor: Arturo Medina

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