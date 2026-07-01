Reino Unido actualiza alerta de viaje para México por inseguridad

El Gobierno del Reino Unido actualizó su alerta de viaje para México y recomendó evitar desplazamientos no esenciales a diversos estados debido a riesgos relacionados con el crimen organizado y la violencia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió que en algunas regiones del país persisten enfrentamientos armados, secuestros y actividades delictivas que representan un riesgo para los viajeros británicos.

La recomendación aplica para estados como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, además de algunas zonas de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas.

Asimismo, la actualización incorpora el reporte sobre la muerte de cuatro personas durante las celebraciones futbolísticas registradas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

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En ese sentido, el gobierno británico también señaló que, durante el actual torneo de selecciones, aumentaron los reportes de robo de teléfonos celulares y de presunta adulteración de bebidas alcohólicas.

Ante este panorama, exhortó a sus ciudadanos a mantenerse atentos a su entorno, seguir las recomendaciones de las autoridades locales y extremar precauciones durante su estancia en territorio mexicano.

Asimismo, recordó que quienes tengan previsto ingresar nuevamente a Estados Unidos para otro partido del torneo y pierdan o sufran el robo de su pasaporte enfrentarán restricciones para cruzar la frontera.

La actualización fue difundida previo al encuentro que disputarán las selecciones de México e Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca, correspondiente a la fase de los octavos de final del torneo.

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