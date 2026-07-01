Incendio en edificio de Bélgica deja al menos seis muertos

Al menos seis personas murieron y varias más resultaron heridas tras un incendio registrado este miércoles en un edificio de departamentos de la ciudad de Amberes, al norte de Bélgica. El siniestro movilizó a bomberos y cuerpos de emergencia, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y rescatar a los habitantes.

De acuerdo con las autoridades, el incendio habría comenzado en la planta baja del inmueble, aunque las causas aún son investigadas. El fuego se propagó rápidamente por el edificio, obligando a evacuar a decenas de residentes y a desplegar un amplio operativo de rescate.

El inmueble alberga alrededor de 200 personas distribuidas en 80 departamentos. Los equipos de emergencia revisaron cada vivienda para descartar que hubiera más personas atrapadas, mientras los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

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Debido a la magnitud del incendio, las autoridades solicitaron apoyo de municipios cercanos y emitieron una alerta a la población para mantener puertas y ventanas cerradas por la presencia de humo en la zona.

La fiscalía y especialistas en incendios iniciaron las investigaciones para determinar el origen del siniestro, mientras personal de Protección Civil continuó con las labores de evaluación de daños y atención a los afectados. El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reconoció la labor de los equipos de emergencia.

Editor: Arturo Medina

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