Banxico emite monedas conmemorativas por justa futbolística

El Banco de México emitió una colección exclusiva de monedas conmemorativas por el torneo de selecciones 2026, integrada por piezas de oro, plata y monedas bimetálicas de curso legal.

La serie incluye cuatro monedas de 20 pesos de cuproníquel y ocho piezas en metales preciosos, dedicadas a las sedes de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y el país anfitrión.

De acuerdo con la institución, la colección refleja la riqueza cultural, el patrimonio histórico y la pasión futbolera que caracteriza a México como país organizador del evento deportivo.

La moneda de Ciudad de México muestra el Ángel de la Independencia, un jugador de futbol y elementos emblemáticos como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana y Bellas Artes.

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Por su parte, la pieza de Guadalajara incluye la célebre Minerva, un portero en acción y elementos como el agave, los Arcos de Zapopan y la figura de un jimador en el reverso.

En el caso de Monterrey, los diseños incorporan el Cerro de la Silla, el Paseo Santa Lucía, la fuente El Crisol y la representación de un futbolista en movimiento.

Mientras que las monedas de oro y plata presentan elementos culturales como el ajolote, la mariposa monarca, el cempasúchil o el jaguar, representando la identidad nacional.

El Banco de México informó que las piezas son de emisión limitada, con precios sujetos a la cotización de los metales, y disponibles en bancos autorizados como BBVA, Banorte y Santander.

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