UDLAP explica impacto real de los 13 partidos en México

Como parte de la estrategia de divulgación “Detrás del Balón: Perspectiva UDLAP”, la institución analiza el torneo global de fútbol desde distintas perspectivas y disciplinas. En este marco, el Dr. Martín Alfonso López Ramírez, académico-investigador del Departamento de Economía de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), desmitificó el alcance macroeconómico real que tendrá esta justa en México, señalando que, aunque positivas, las estimaciones más realistas sitúan el impacto en el 0.14% o 0.15% del Producto Interno Bruto (PIB).

El especialista detalló, mediante el rigor científico y el análisis de datos, que el efecto neto sobre la economía nacional es transitorio y se comporta como un potente estímulo de temporada para sectores específicos: “Sí existe un impacto económico importante, pero es relevante destacar que es momentáneo y no es tan grande como la mayoría de la gente podría considerarlo; es una fracción muy pequeña del PIB. Sí, es un efecto positivo, pero marginal”.

Bajo esta premisa, la esencia del beneficio de ser un país anfitrión radica en lo que él cataloga como un “aguinaldo de verano”, es decir, una inyección de capital concentrada y sumamente vigorosa para el mercado interno impulsado por un perfil de visitante extranjero de alto consumo.

Esta transformación en el poder adquisitivo de los 800 mil visitantes extranjeros estimados para los 13 partidos locales detonará una derrama de entre mil y 4 mil millones de dólares en el país, actuando de forma inmediata en las industrias de la hospitalidad, alimentos, bebidas y plataformas de movilidad. Es esta inyección focalizada lo que el Dr. López Ramírez describe textualmente como un “fenómeno dinamizador” que funciona de manera idéntica a un aguinaldo veraniego que beneficiará a las familias de dichos sectores.

A nivel comunitario, el consumo de ocasión permea con gran fuerza debido a un fenómeno muy particular: la forma en que básicamente se paraliza el país cuando juega la selección mexicana. A diferencia de lo que ocurre con la liga local, donde el público habitualmente consume en solitario a menos que se trate de un clásico o la liguilla, los partidos del representativo nacional convocan a un público masivo que normalmente no se interesa en el balompié de todos los días, sumando a familias enteras y grandes grupos de amigos en torno a una convivencia social extraordinaria. Asimismo, dicho evento proyecta la creación de alrededor de 100 mil empleos temporales en las áreas de servicios mencionadas anteriormente, consolidando este respiro financiero estacional.

La alta rentabilidad por encuentro en el país es uno de los hallazgos cuantitativos más destacados de su análisis. Aunque en Estados Unidos y Canadá se esperan también ingresos millonarios en los estadios, la plaza nacional liderará la eficiencia en ingresos. El académico puntualizó la razón de este comportamiento: “En las otras dos naciones las ganancias por partido son alrededor de 200 millones de dólares; en el caso de México son 311 millones de dólares por partido”.

Esto responde directamente a que “el fútbol es probablemente el deporte más popular a nivel mundial. Tiene una estructura organizacional que es, desde un punto de vista económico, en esencia un monopolio”. Bajo esta estructura monopolística, el ente organizador absorberá cerca de 13 mil millones de dólares mediante derechos de transmisión y patrocinios sin generar recaudación fiscal.

Por ello, el Dr. López Ramírez argumentó, para finalizar su entrevista, que el legado principal de este torneo no es macroeconómico, sino físico y reputacional. En el plano urbano, permanecen las obras de infraestructura de movilidad y la remodelación de aeropuertos. En el plano internacional, desarrollar el torneo con un entorno pacífico contrarresta las percepciones externas ligadas al narcotráfico, mejorando las posibilidades del país para posicionarse como un “destino seguro y adecuado” para la inversión extranjera.

Es importante mencionar que, a través de la iniciativa “Detrás del Balón: Perspectiva UDLAP”, la institución educativa demuestra cómo su Escuela de Negocios y Economía inspira a sus estudiantes compartiendo experiencias profesionales sólidas y herramientas metodológicas de vanguardia. Con programas académicos basados en la estadística y la matemática, se capacita a las nuevas generaciones para medir e identificar el impacto de grandes fenómenos globales, guiándolos siempre bajo una visión de sustentabilidad y perspectiva global. Si deseas conocer más sobre la Licenciatura en Economía de la UDLAP y su excelencia académica, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Economia.

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