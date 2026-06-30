Estudiantes UDLAP ganan oro en Infomatrix Iberoamérica

Estudiantes integrantes del equipo representativo STEM de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) obtuvieron la medalla de oro en el XX Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología (Infomatrix Iberoamérica), gracias a la calidad, innovación e impacto del proyecto que presentaron en este evento, el cual consiste en un dispositivo vestible para fortalecer la autonomía de personas con ceguera total o baja visión, a través de un sombrero, un teléfono inteligente y sin la necesidad de conexión a internet.

Este transcendental logro refleja el talento, la preparación académica y el compromiso de los estudiantes de la UDLAP: Martha Patricia Heredia Andrade de Ingeniería en Sistemas Computacionales; Ángel Gabriel Munguía Velázquez de la Licenciatura en Física y Francisco Viveros Mendoza de Ingeniería en Robótica y Telecomunicaciones; quienes, además del oro, obtuvieron la acreditación para representar a Iberoamérica en la categoría de Robótica y Mecatrónica en una competencia mundial que se realizará en Argentina.

“Nosotros presentamos un asistente para personas con discapacidad visual potenciado por inteligencia artificial. En hardware teníamos un sombrero con webcam que transmitía video por WIFI a una aplicación móvil que tenía cuatro modos: el primero era la detección de obstáculos en tiempo real con una breve descripción del entorno; el segundo se enfocaba en una descripción más detallada de la escena; el tercer modo está enfocado en la lectura de textos, de manuscritos, de pizarrón y demás; finalmente, tenía detección de semáforos en tiempo real”, explicó Ángel Gabriel Munguía, estudiante de la Licenciatura en Física de la UDLAP.

Este proyecto denominado “VIZ-AI: seguridad e independencia en cada uno de tus pasos” fue presentado durante el XX Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología (Infomatrix Iberoamérica), siendo acreedor de la medalla de oro en la categoría de robótica y mecatrónica. “Me siento bastante agradecido y feliz porque fue un trabajo bastante arduo y, gracias a la mentoría de grandes profesores de la UDLAP, obtuvimos las herramientas necesarias para poder participar en esta competencia”, expresó Ángel Gabriel Munguía.

Cabe comentar que Infomatrix Iberoamérica reunió a jóvenes investigadores de distintos países que presentaron proyectos innovadores en distintas áreas, como ciencia, ingeniería, tecnología, robótica y desarrollo de software, para ser uno de los certámenes más importantes de la región, tanto para el impulso del talento científico como para el desarrollo de soluciones tecnológicas que contribuyan a atender desafíos de la sociedad. Por lo cual, la obtención de la medalla de oro en la categoría de Robótica y Mecatrónica reafirma la excelencia del equipo representativo STEM UDLAP y de los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, frente a participantes de diversas instituciones educativas de Iberoamérica.

Asimismo, la Universidad de las Américas Puebla fortalece su compromiso con la formación de profesionistas capaces de generar conocimiento, desarrollar soluciones innovadoras, así como para representar a la institución educativa en escenarios nacionales e internacionales, pues Martha Patricia, Francisco y Ángel Gabriel también ganaron la acreditación para representar a Iberoamérica en la categoría de Robótica y Mecatrónica, en una competencia mundial a realizarse en Argentina.

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