Omar Muñoz encabeza segunda sesión ordinaria del COCODI

Con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de control implementadas por las distintas áreas del Ayuntamiento, identificar oportunidades de mejora, establecer medidas correctivas y fortalecer la toma de decisiones en beneficio de la administración pública y de la ciudadanía, el presidente municipal Omar Muñoz encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI).

Durante la sesión, el edil subrayó que el COCODI constituye un mecanismo estratégico para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, pues permite gestionar riesgos, mejorar el desempeño institucional, fortalecer la administración de los recursos públicos y garantizar la rendición de cuentas, lo que promueve una cultura permanente de mejora continua y transparencia en el ejercicio gubernamental.

Asimismo, señaló que la evaluación constante de las acciones implementadas por las dependencias municipales facilita detectar áreas de oportunidad, corregir los procesos que así lo requieran y fortalecer la coordinación entre las distintas instancias del gobierno para ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.

“Su uso nos permite gestionar riesgos, mejorar el desempeño, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la administración de los recursos, promoviendo una cultura de mejora continua y transparencia”, afirmó el alcalde.

Finalmente, Omar Muñoz sostuvo que el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional se ha consolidado como una herramienta estratégica que impulsa la eficiencia operativa, fortalece la vigilancia institucional y garantiza la correcta ejecución de los procesos que sustentan la administración pública municipal, con lo que se reafirma el compromiso de su gobierno con la legalidad, la transparencia y la mejora continua en beneficio de las familias de Cuautlancingo.

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