CatchCat, la app para coleccionar gatos con tu celular

Un nuevo videojuego gratuito está llamando la atención de los amantes de los gatos y de los títulos de realidad aumentada. Se trata de CatchCat, una aplicación que retoma la mecánica popularizada por Pokémon GO, pero cambia a las criaturas virtuales por gatos reales que los usuarios pueden encontrar en las calles de su colonia.

El funcionamiento del juego es sencillo: los jugadores deben recorrer su ciudad y tomar fotografías de los gatos que encuentren para agregarlos a una colección digital. Cada felino se convierte en una carta virtual con información única, incentivando a los usuarios a explorar nuevos lugares mientras descubren a los llamados “michis” de su comunidad.

Uno de los aspectos más destacados de CatchCat es su enfoque en la privacidad y la seguridad. El mapa comunitario evita mostrar ubicaciones exactas de los animales o de los usuarios, con el objetivo de proteger tanto a las mascotas como a las personas que participan en la experiencia.

El creador del proyecto, identificado como Seidel, informó que el éxito inicial del juego ya impulsa el desarrollo de nuevas funciones. Entre ellas destacan herramientas para reportar gatos perdidos y facilitar que puedan reencontrarse con sus dueños, ampliando así el impacto social de la aplicación.

Actualmente, CatchCat puede descargarse de forma gratuita en dispositivos Android mediante Google Play y, con una combinación de tecnología, exploración y amor por los animales; asimismo, demuestra que la realidad aumentada sigue ofreciendo nuevas formas de entretenimiento.

Te puede interesar: Harry Styles sufre caída en concierto tras ahogarse con agua

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: