Rescatan 11 animales exóticos tras cateo en inmueble de Edomex

Las autoridades realizaron un operativo en el municipio de Chalco, Estado de México, donde fueron asegurados 11 ejemplares de fauna exótica dentro de un inmueble ubicado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo.

La acción se llevó a cabo tras una denuncia por posible maltrato animal. Durante el cateo, elementos de distintas corporaciones localizaron especies como:

Un puma macho

Una puma hembra

Un ocelote

Papiones sagrados

Un león africano

Un cachorro de tigre blanco

Lémures de cola anillada

Una iguana verde

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La Fiscalía General de Justicia del Edomex informó que el operativo fue autorizado por un juez luego de iniciar una investigación relacionada con el posible manejo irregular de los animales. En la diligencia participaron autoridades federales, estatales y municipales.

En el lugar fue detenido un hombre identificado como Brandon “N”, quien presuntamente se dedicaba a la compra y venta de especies exóticas. Sin embargo, no presentó documentación que acredite la posesión legal ni los permisos para el resguardo de los ejemplares.

Los animales quedaron bajo resguardo mientras continúan las investigaciones correspondientes para determinar su situación y posible reubicación. Las autoridades mantienen asegurado el inmueble donde fueron encontrados.

Editor: Arturo Medina

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