Mariposas pierden brillo por la deforestación en el Amazonas

La deforestación del Amazonas está provocando un cambio visible en las mariposas, ya que muchas especies muestran una pérdida de brillo y variedad cromática, pasando de tonos vibrantes a matices más apagados. Investigaciones en áreas con distintos grados de tala indican que la degradación del hábitat y los cambios microclimáticos asociados están vinculados a esa reducción de colores.

Los científicos que estudiaron unas 60 especies encontraron que la pérdida de cobertura vegetal altera plantas y microhábitats de los que dependen las mariposas para alimentarse y reproducirse. Esa transformación favorece a individuos menos llamativos o reduce directamente las poblaciones de las especies más coloridas.

La disminución de la coloración afecta a ejemplares emblemáticos, incluido el morpho azul, y tiene consecuencias ecológicas concretas; la señalización visual influye en la reproducción, el camuflaje y las interacciones con depredadores y polinizadores.

Mientras la selva sigue sufriendo tala y fragmentación, las alas cada vez menos coloridas de las mariposas actúan como un termómetro visual de la salud del ecosistema. Su declive señala una pérdida que va más allá de especies individuales, como la erosión de la riqueza funcional y visual del Amazonas.

