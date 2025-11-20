Mañana caótica en Puebla: cinco accidentes viales colapsan avenidas

Al menos cinco accidentes de tránsito se registraron la mañana de este jueves en diversas calles de la capital poblana, generando caos vial y tránsito lento que dificultó el traslado de automovilistas hacia sus trabajos y escuelas.

Un primer accidente entre dos vehículos ocurrió en la 11 Sur y Periférico Ecológico, con sentido al Centro de Puebla; uno de los conductores no respetó el semáforo y chocó contra otra unidad. Las unidades quedaron atravesadas por cerca de dos horas, obstruyendo la vialidad y provocando tráfico intenso.

Luego, otro choque tuvo lugar en 11 sur y el Periférico Ecológico. pic.twitter.com/3h8AYuN9rk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

Otro percance tipo carambola, en el que participaron al menos tres vehículos, se registró sobre la Diagonal Defensores de la República, en el cruce con la Calzada Zaragoza. De acuerdo con testigos, una unidad frenó de manera repentina y el vehículo que venía detrás no alcanzó a detenerse, ocasionando que otros dos autos se impactaran. No se reportaron lesionados, aunque el tránsito se vio severamente afectado y algunos conductores utilizaron el carril del Metrobús para avanzar.

En un tercer caso, un automóvil terminó volcado, con las llantas hacia arriba, en la 11 Norte y 34 Poniente. Testigos señalaron que el conductor de un vehículo rojo se pasó el alto, provocando que otro auto lo impactara de costado y lo volcara. Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

#ConexiónVial 🚗 Un automovilista volcó su vehículo en 11 Norte y 34 Poniente.



Paramédicos atendieron a los lesionados. pic.twitter.com/Psu90W8NNJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

Un choque más entre dos unidades particulares ocurrió sobre avenida Fidel Velázquez, frente al IMSS La Margarita, con sentido a Lomas de San Miguel. Una de las unidades habría dado una vuelta prohibida, lo que originó el impacto. Durante dos horas, la zona registró tráfico intenso mientras las grúas realizaban el retiro de los vehículos.

#ConexiónVial 🚗 Esta mañana hubo un choque entre un microbús y dos vehículos en la avenida Fidel Velázquez frente al IMSS de la Margarita pic.twitter.com/NqnqZJ9LOL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

Finalmente, una unidad del transporte público de la ruta M28 fue hallada severamente dañada en Camino a Morillotla, cerca de Camino Real a Cholula, después de que el conductor presuntamente perdiera el control y abandonara la unidad. Según testigos, el camión circulaba fuera de su ruta habitual antes de impactarse y derribar varios árboles. A la llegada de los cuerpos de emergencia, el operador ya no se encontraba en el lugar.

Te recomendamos: