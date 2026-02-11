Atacan a conductor de ruta 44 y provocan carambola en el Centro Histórico

Un conductor de la ruta 44 fue atacado por sujetos desconocidos que presuntamente habrían intentado asaltarlo cuando circulaba por el Centro Histórico de Puebla; hecho que provocó una carambola con otras unidades.

El conductor afectado viajaba a bordo de la unidad 24 sobre la 11 Oriente, con altura de la 4 Sur, punto donde al menos dos sujetos se habían levantado de sus lugares para amenazarlo con un objeto punzo cortante.

Debido a que el operador no quiso darles sus pertenencias y dinero en efectivo, los agresores lo habrían apuñalado, provocando que el masculino perdiera el control de su microbús y chocará contra otros dos autos.

Los delincuentes salieron del microbús y corrieron para escapar, mientras que paramédicos y peritos viales llegaron a la zona para atender al afectado y deslindar responsabilidades por el siniestro.

