Delincuentes roban camioneta en cafetería de Santa Cruz Buena Vista

Un grupo de sujetos armados protagonizó un violento asalto al interior de una cafetería ubicada en la colonia Santa Cruz Buena Vista Norte, en las inmediaciones de la zona de Zavaleta, donde despojaron a una víctima de su camioneta tras amenazar a empleados y clientes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 horas de este miércoles, cuando tres hombres ingresaron al establecimiento y se dirigieron directamente al área de atención al público. De acuerdo con versiones de testigos, los responsables portaban armas de fuego y sometieron al personal del negocio mediante amenazas.

Durante el atraco, los delincuentes exigieron la entrega de las llaves de una camioneta estacionada en el lugar. Según los testimonios recabados, los sujetos advirtieron que abrirían fuego en caso de que las víctimas se negaran a cooperar, por lo que finalmente obtuvieron las llaves del vehículo.

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Tras consumar el robo, los agresores escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Taigun modelo 2024, color rojo, con placas UEG343B, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Elementos de seguridad fueron alertados sobre el incidente y se espera que las autoridades revisen cámaras de videovigilancia de la zona para intentar identificar a los responsables y ubicar la unidad robada. Hasta el cierre de esta edición no se ha informado sobre personas detenidas.

Editor: César A. García

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