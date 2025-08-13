Tras persecución, caen dos ladrones de autopartes en Atlixco

Una persecución con disparos terminó en la detención de dos presuntos criminales dedicados al robo de autopartes en Atlixco; en este evento una patrulla terminó chocada por los ahora detenidos.

Este operativo inició durante la noche del martes, cuando el centro de monitoreo del C4 reportó a patrullas en calle que, en la comunidad de La Magdalena Axocopan, se encontraba un vehículo tipo torton cargado de autopartes.

La patrulla P-05 de la Policía Municipal se acercó al vehículo, pero este inició maniobras de escape, por lo que los uniformados intentaron cerrarle el paso a la unidad pesada.

No obstante, los supuestos delincuentes no detuvieron su andar e impactaron a la patrulla en la calle 2 Norte y 6 Oriente, punto donde el vehículo oficial terminó dañado; entonces procedieron a reportar lo ocurrido a la base de control.

Múltiples unidades municipales se desplegaron en el área y comenzaron la persecución de los señalados, quienes presuntamente realizaron disparos para intentar persuadir a las autoridades de alcanzarlos.

Los policías lograron detener el vehículo infractor en la calle Segunda de José Maria Morelos, donde los implicados bajaron para intentar escapar a pie; uno de ellos logró huir de las autoridades.

Otros dos hombres fueron asegurados y junto al vehículo en que viajaban y las autopartes, presuntamente robadas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Editor: Renato León

