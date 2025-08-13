Circulan 172 mototaxis en la capital poblana

En la capital poblana tienen estimado en la zona sur de la ciudad, como San Pedro Zacachimalpa, San Francisco Totimehuacan y San Baltazar Tetela con 62 mototaxis y al norte en juntas auxiliares como Canoa, La Resurrección y Xonacatepec 110 unidades, un total de 172 mototaxis que circulan en la capital poblana.

Así lo informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, quien explicó que es un censo preliminar que le entregaron a petición de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

De acuerdo con el funcionario municipal, este medio de transporte tenía tolerancia para prestar sus servicios, solo al interior de las colonias y no en vías primarias.

“Nosotros estamos trabajando junto a la secretaría para evitar esa circulación y restringir con base a lo que ellos nos soliciten, si no están autorizados tendrán que ir rerirándose o confinándose a estos espacios que le llaman la última milla”, dijo.

Reiteró que el gobierno municipal coadyuva con la dependencia estatal para identificar la cantidad de los mototaxis que existen y si son regularizados, tienen el objetivo de que no circulen en vías principales de cada comunidad.

Durante la semana, la titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, indicó que en la entidad poblana hay 5 mil 764 mototaxis que operan en 85 municipios.

Editor: Renato León

Te recomendamos: