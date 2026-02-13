Derrame de químico provoca evacuación en kinder de colonia Moctezuma

Padres de familia y maestros del preescolar Pedro Padierna Vallejo, se vieron alertados por lo que creían que era una fuga de gas LP, sin embargo todo se trató de un derrame químico a las afueras de la institución.

La mañana de este viernes, los grupos de padres de familia de la escuela ubicada en la colonia Moctezuma de la capital poblana, comenzaron a advertir sobre un aroma de gas en el ambiente cercano al kinder.

Por lo anterior, solicitaron que les entregaran a sus hijos y poderlos retirar de la zona ante un posible siniestro.

#Seguridad 🚨 En el Kinder Pedro Padierna Vallejo de la colonia Moctezuma padres de familia acudieron a recoger a sus hijos debido a reportes sobre presunto olor a gas Lp en el área; elementos de Protección Civil realizaron recorridos y encontraron una bolsa con químicos en un… pic.twitter.com/pzxwf1B9ID — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 13, 2026

Por su parte, los responsables de esta escuela llamaron a emergencias y pidieron apoyo, por lo que personal de Bomberos y Protección Civil llegaron a la escena, donde comenzaron la búsqueda del origen de este olor.

Una vez que revisaron un terreno de la zona trasera, encontraron una bolsa con químicos identificados como mercaptano, cuyo contacto con la luz del sol provocó su evaporación y el aroma a combustible.

Se descartaron riesgos en la zona y se limpió el terreno para evitar nuevos incidentes; sin embargo, los tutores de los alumnos decidieron llevarse a los niños ante el temor de una nueva eventualidad.

