Policía Estatal reforzará presencia contra “taxis piratas”

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla reforzará la presencia de elementos de la Policía Estatal en los operativos contra el transporte irregular, luego de que taxistas piratas lograron desenganchar un par de unidades aseguradas.

En entrevista, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González señaló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) en los operativos debido a que su personal no porta armamento, por lo que requiere el acompañamiento de la corporación estatal.

#Puebla 🚕 Tras la liberación de taxis piratas asegurados, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, informó que se incrementará la presencia de la Policía Estatal en los operativos de la SMT.



Sin embargo, señaló que ante los enfrentamientos y resistencia de algunos grupos a la aplicación de la Ley, como ocurrió en inmediaciones de Plaza San Diego y Agua Santa, se reforzará la presencia de la Policía Estatal en dichos operativos.

“Este tipo de situaciones es derivado precisamente de la inconformidad de estos grupos, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y aplicando la ley”, sostuvo.

Cabe mencionar que, durante esta semana se reportaron confrontaciones entre taxistas piratas y personal de Proximidad Vial, quienes no pudieron evitar que individuos desengancharan de las grúas las unidades que aseguraron previamente.

Editor: Renato León

