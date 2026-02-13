“Mi familia está bien”; Pepe Aguilar desmiente ataque armado contra él

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, aclararon que la detonación de armas de fuego y un explosivo registrada el 12 de febrero en inmediaciones del Rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, no constituyó un ataque contra los artistas ni sus familias.

Mediante un comunicado difundido por Prensa Aguilar, Pepe Aguilar informó que su familia se encuentra bien y aclaró que el atentado ocurrió cerca de su propiedad, no dentro de las instalaciones.

El cantante, quien se encontraba en la Ciudad de México durante los hechos, expresó: “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”.

Los hechos ocurrieron durante el traslado de un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación detenido en un operativo previo.

En conferencia matutina del 13 de febrero, Sheinbaum explicó que el incidente se produjo cuando el convoy que trasladaba a “El Braca”, presunto jefe de plaza, fue agredido con un explosivo mientras circulaba por la zona donde se ubica el rancho de la dinastía Aguilar.

“Iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron atacados. No tenía que ver ni con ellos ni nada“, señaló la mandataria, quien añadió que desde el momento de los hechos se estableció comunicación con los artistas para garantizar su protección.

Rodrigo Reyes detalló en entrevista que tras la captura del objetivo prioritario, el convoy sufrió una agresión durante el trayecto hacia la Fiscalía General del Estado, justo al pasar por las inmediaciones del Rancho El Soyate. El funcionario reiteró que los hechos no guardan relación con Pepe Aguilar ni su familia, y confirmó que ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal se encontraban en el lugar al momento del ataque.

Te recomendamos: