Cuautlancingo entrega trabajos de mantenimiento en Primaria Miguel Hidalgo

Con el firme compromiso de mejorar las condiciones de los espacios educativos del municipio, el Gobierno de Cuautlancingo entregó trabajos de mantenimiento en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la Unidad Habitacional Volkswagen 1.

Estas acciones tienen como objetivo dignificar las instalaciones escolares y brindar a las y los estudiantes un entorno más seguro, funcional y adecuado para su desarrollo académico, así lo informó el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz.

Como parte de las labores realizadas por el gobierno municipal, se pintó una superficie de mil 408 metros cuadrados; se colocaron mil 029 metros cuadrados de estuco y 537 metros cuadrados de pintura metálica en ventanas, herrería, barandal y puertas.

Por su parte, Luis Enrique López Salazar, Director de la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, agradeció el apoyo del gobierno para brindar mejores espacios a la comunidad estudiantil de la Unidad Habitacional Volkswagen II.

La administración municipal trabaja de manera permanente en el mejoramiento de la infraestructura educativa, atendiendo las necesidades prioritarias de las escuelas y fortaleciendo el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

